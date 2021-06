Rocco Hunt e Ana Mena insieme con “Un bacio all’improvviso”

Rocco Hunt e Ana Mena rinnovano la loro collaborazione e tornano con un nuovo singolo estivo. "Il vento dell’estate ti riporta qui da me", scrive lui in occasione dell'annuncio di "Un bacio all'improvviso", il brano appena uscito. Quello tra l'artista campano e la stella nascente della musica latina è un sodalizio fortunato: la loro ultima hit "A un passo dalla luna" ha raggiunto cinque dischi di platino in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia.

La loro sintonia ha dato vita a una nuova hit che, grazie a un mix di sensualità, allegria e spensieratezza, ha tutte le carte in regola per diventare una perfetta colonna sonora estiva. Oltre ad essere protagonista dell'estate con le sue hit, Rocco Hunt è anche la penna dietro ai numerosi successi dei Boomdabash: da “Karaoke” a “Don’t Worry”, “Mambo Salentino”, “Per Un Milione” e “Portami con te”. È anche l'autore della più recente “Señorita”, il nuovo singolo di Clementino e Nina Zilli.