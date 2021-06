Maneskin, la bassista Victoria in topless

Fra svago e lavoro, i Maneskin fanno sempre parlare. Reduci dalla vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin sono impegnati in questi giorni in session di lavorazione a nuove canzoni, che potrebbero trovare spazio sull’ideale seguito di “Teatro d’ira - Vol. I”, l’ultima prova di inediti in studio pubblicata dalla band romana lo scorso 19 marzo.

La formazione capitanata da Damiano David sta tenendo aggiornati i fan sull’andamento delle session con le proprie Instagram stories, che mostrano gli elementi della band tanto impegnati in sala prove quanto intenti a rilassarsi a bordo della piscina presente nel giardino dello stabile che ospita il loro home studio. Molto probabilmente durante una di queste pause dalle registrazioni la bassista Victoria De Angelis ha colto l’occasione per prendersi un attimo di libertà - dagli impegni lavorativi e da parte del costume da bagno - facendosi ritrarre in topless e postando l’immagine in una storia pubblicata sul proprio profilo personale Instagram.