E' morto Michele Merlo, il giovane artista di "Amici"

Ha lottato, ma non ce l'ha fatta. E' morto Michele Merlo, in arte Mike Bird, l'ex concorrente di X Factor e di Amici, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna, Dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, la sua situazione era stata data per disperata. Ora resta la rabbia, perché prima del ricovero d'urgenza il cantante, di 28 anni, era stato rimandato a casa dall'ospedale di Vergato, sull'appennino bolognese dove i sintomi che presentava da qualche giorno, dice la famiglia, sono stati interpretati "come una banale forma virale".

“"Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa”, si leggeva nel comunicato diffuso dai familiari di Merlo: “Anche durante l'intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione". Emma Marrone, sua coach all'interno della scuola di "Amici", gli ha dedicato il concerto che all'Arena di Verona, che ha segnato la partenza ufficiale del tour dedicato ai festeggiamenti per il decennale di carriera. Oggi la triste notizia della morte.