Lady Gaga sempre più sexy e audace sui social

Lady Gaga sembra aver riscoperto la sua vena sensuale e sexy. Dopo gli scatti di alcuni giorni fa, in cui posava in micro bikini, mostrando il suo fisico da sirena e il suo lato B, la popstar e attrice ha condiviso un video in cui offre una generosa visione del suo décolleté e uno scorcio del suo fondoschiena, il tutto condito da un sorriso solare. Sdraiata a pancia in giù in giardino, i capelli su un lato e una spallina del reggiseno scivolata maliziosamente sul braccio miss Germanotta fa nuovamente impazzire il mondo del web. La star americana ha da poco finito le riprese di "House of Gucci", la mega produzione diretta da Ridley Scott nella quale ha vestito i panni di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere come mandante dell'omicidio del marito. Gaga ha anche partecipato, qualche giorno fa, alla storica reunion di "Friends" esibendosi insieme a Lisa Kudrow sulle note di "Smelly Cat".

