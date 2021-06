Ricky Martin: "La vera boss di casa è mia figlia"

Ricky Martin ha raccontato che la figlia è la vera boss di casa e ha rivelato un divertente aneddoto sul fatto che non sia per niente impressionata dalle sue doti canore. "Ho una bambina che ha due papà e tre fratelli, ha due anni, e già lo sa. Lei lo sa. Ancora non schiocca le dita, ma lo farà presto" ha detto, ironico, ospite del salotto televisivo di Ellen DeGeneres.

"Comanda lei in casa. L'altro giorno, visto che ama Cocomelon (una canzone per bambini), ho iniziato a cantare con lei Cocomelon. Mi ha detto: 'No, no, papà, no, fermati, fermati'. Io: 'Voglio cantare, lasciami cantare'. E lei: 'No, no, papà, no, no'". "Non mi lascia cantare! E questa è una cosa seria" ha aggiunto Ricky Martin ridendo. Lucia è la terzogenita del cantante e del marito Jwan Yosef ed è nata nel 2018, quindi ora ha due anni. I due sono genitori anche dei gemelli Valentino e Matteo, 12 anni, e di Renn, l'ultimo nato nel 2019.