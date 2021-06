Justin Bieber, è uscito il remix della hit "Peaches"

Il successo di "Peaches" di Justin Bieber è inarrestabile. Pubblicato lo scorso 26 marzo come quinto singolo estratto dall'album "Justice", il brano sta andando alla grande in tutto il mondo, Italia compresa, dove è stato certificato disco di platino. Per celebrare questo trionfo, Justin ha pensato di realizzare la versione remix della canzone che vede la partecipazione di Ludacris, Usher & Snoop Dogg. La versione originale della canzone è cantata da Bieber insieme Daniel Caesar e a Giveon. Il brano è stato scritto dai tre interpreti con Andrew Watt, Louis Bell, Luis Martinez Jr. e Bernard Harvey, e prodotto da quest'ultimo in collaborazione con Shndo. Proprio in onore di "Peaches", Justin e la moglie Hailey si sono fatti un nuovo tatuaggio coordinato, due pesche emoji.