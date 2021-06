I Coldplay hanno pubblicato il video di "Higher Power"

I Coldplay hanno pubblicato su YouTube il videoclip di "Higher Power", il nuovo singolo della band già diventato un tormentone. Dopo l'avveniristica première del brano, presentato per la prima volta con un collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale, per il videoclip la band capitanata da Chris Martin ha scelto un'ambientazione sci-fi altrettanto avveniristica, su un pianeta alieno. Il video è diretto da Dave Meyers, che ha già collaborato con popstar come Taylor Swift, Travis Scott e Billie Eilish. Nelle scorse settimane i Coldplay hanno anche pubblicato sui propri canali social un video che insegna il balletto con cui accompagnare il brano, per eseguire in maniera corretta la coreografia realizzata dai ballerini della Ambiguous Dance Company di Seoul.