Stash al battesimo della sua piccola Grace: "Non esiste sorriso più sincero"

Il frontman di The Kolors festeggia il battesimo della primogenita condividendo sui social gli scatti della cerimonia nel Duomo di Ravello, in Costiera Amalfitana. "Non esiste uno sguardo più sincero del tuo...un amore più sincero del tuo...un sorriso più sincero del tuo...", ha scritto il cantante nella didascalia accanto all'immagine che lo ritrae con la compagna e la bambina: "Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace...sei così piccola, ma al contempo così immensa!". Queste le parole di Stash, felice e commosso insieme alla compagna Giulia Belmonte.

