Jovanotti annuncia il nuovo brano cantato da "King Gianni Morandi"

"Tenetevi forte domani esce il pezzo del millennio!", così Lorenzo Jovanotti annuncia sui social l'arrivo di un nuovo singolo, cantato da "King Gianni Morandi", come lo definisce lo stesso Jova nel post condiviso poche ore fa accanto ad una serie di scatti in cui i due artisti sono insieme durante le prove del brano. Si intitola "L'allegria" ed è stato prodotto insieme a Rick Rubin nel suo studio di Malibu. "Ora siamo qui a mettere a punto gli ultimissimi dettagli per essere fuori tra poche ore", continua Lorenzo. Con "L'allegria" Morandi torna a cantare, con una mano ancora fasciata, come mostrano gli scatti social, dopo l'incidente dello scorso marzo, quando fu ricoverato d'urgenza per gravi ustioni.

