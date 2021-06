Victoria Beckham è tornata nelle Spice Girls (virtualmente)

Victoria Beckham si è finalmente riunita (virtualmente) con le Spice Girls per una buona causa. In occasione del Pride Month, infatti, la stilista ha lanciato una collezione di t-shirt arcobaleno i cui proventi andranno interamente all’Albert Kennedy Trust, un'associazione no-profit che supporta i giovani senzatetto LGBTQ+ nel Regno Unito. "Buon #PrideMonth da parte mia e delle Spice Girls! Quest'anno sono entusiasta di condividere con voi le Pride T-shirt! Per il terzo anno di seguito collaboriamo con Albert Kennedy Trust, quest'anno con le Wannabe T-shirt. Il 100% dei proventi andranno ad Akt, per proseguire il fantastico lavoro a sostegno dei giovani senzatetto LGBQT+", ha scritto la Beckham presentando le magliette su cui campeggia la scritta "Proud and Wannabe your lover".

