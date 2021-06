H.E.R., esce il suo terzo album “Back of my Mind”

Il prossimo 18 giugno verrà pubblicato “Back of my Mind”, il nuovo album di inediti della 23enne H.E.R., il cui vero nome è Gabriella Sarmiento Wilson, la vincitrice dell'ultimo Premio Oscar per la migliore canzone originale per "Fight for you", inclusa nella colonna sonora di "Judas and the Black Messiah". Il disco, il suo terzo dopo "H.E.R." del 2017 e "I Used to Know Her" del 2019, è anticipato dall'uscita del singolo “We Made It”. Questo brano segue la pubblicazione di “Damage” che le è valso un Grammy Award, “I Cant’t Breathe”, il duetto “Hold Us Together” insieme a Tauern Wells e “Come Through” con Chris Brown.