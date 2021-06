Alice quest'estate sarà in tour per cantare Battiato

La tournée "Alice canta Battiato" partirà il 16 luglio 2021 dall'Arena della Regina di Cattolica, a distanza di due mesi dalla scomparsa di Battiato, e andrà avanti per tutta l'estate, per poi riprendere - pandemia permettendo - a dicembre, nei teatri. La cantante romagnola, che conobbe il grande successo all'inizio degli Anni '80 grazie al sodalizio con il cantautore siciliano, autore per lei di hit come "Il vento caldo dell'estate", "Messaggio" e "Per Elisa", con la quale Alice - vero nome Carla Bissi, soprannominata "la cerbiatta di Forlì", ha annunciato le date di un tour che quest'estate la vedrà omaggiare Battiato

Queste le date:

16 luglio - Cattolica, Arena della Regina

25 luglio - Firenze, Anfiteatro delle Cascine, Ultravox

31 luglio - Villafranca di Verona, Castello Scaligero

2 agosto - Genova, Parchi di Nervi

24 agosto - Torre Del Lago, Gran Teatro all'aperto G. Puccini

31 agosto - Udine, Piazzale Castello