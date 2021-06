Madonna, viso tirato e decolleté in mostra

Madonna è tornata negli Stati Uniti, con un nuovo progetto e un nuova immagine. "New Life, New York" ha scritto la cantante a fianco di un selfie sexy con il decolleté in bella mostra. Il seno, impreziosito da collane e pendenti, sembra però lievitato e anche il viso appare più levigato e sodo. Dettagli che non sono sfuggiti ai suoi follower, che si chiedono se la popstar ultimamente si sia regalata qualche ritocchino. Madonna negli ultimi anni si era trasferita in Portogallo per seguire la carriera calcistica del figlio David, ma adesso è tornata per riprendersi New York. Qualche settimana fa aveva attraversato l'Oceano per festeggiare insieme ai suoi sei figli i 90 anni del papà Silvio.

