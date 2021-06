La fidanzata di Damiano dei Maneskin: “Sono bisessuale”

"Sono bisessuale!". Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, esce allo scoperto. E lo fa rispondendo alle voci sul suo orientamento sessuale. Su Instagram la ragazza chiarisce: "Non ho mai detto di essere omosessuale! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce...". Damiano e Giorgia sono fidanzati da quattro anni e hanno sempre tenuto lontano dai riflettori la loro storia d'amore. Ma dopo i rumors che si facevano sempre più insistenti durante l'Eurovision l'artista ha reso pubblica la relazione con l'influencer, modella e attrice.

Così ora anche Giorgia è uscita allo scoperto e non si è tirata indietro neanche quando le hanno chiesto se ufficializzare la storia d'amore con il cantante fosse in linea con il suo "femminismo": "Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione, che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente... perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”.