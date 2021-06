Capo Plaza, esce la “Plaza – deluxe edition”

In “Plaza – deluxe edition” sono cinque i nuovi brani che si aggiungono e tre sono i featuring internazionali a partire da “Panama”, il nuovo singolo in uscita il 18 giugno insieme all’album, con cui l’artista multiplatino Capo Plaza rinnova la fortunata collaborazione con Aya Nakamura, l’artista femminile francese più ascoltata al mondo, con cui ha già collaborato per il remix di “Pookie”. A questa si aggiungono i featuring “Pronto” con Tion Wayne, artista capofila dell’hip hop inglese che ha scalato le classifiche di vendita in Inghilterra con “Body” x Russ Millions e che ha scelto Capo Plaza per un esplosivo remix del brano stabile nella Top50 Spotify con 8 milioni di stream, e con Morad in “Envidioso”, il singolo uscito il 16 aprile prodotto da Mojobeatz e Voluptik, che vede il feat de “La voz della calle”, uno dei più importanti e riconosciuti rapper in Spagna e in tutto il Nord Africa, insieme ai due inediti “I soldi parlano” e “Nuovo Canada”. La produzione dei brani è affidata ad Ava e Mojobeatz.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Capo Plaza (@capoplaza)