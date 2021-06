Britney Spears mostra ai fan il suo tatuaggio preferito

Britney Spears svela un piccolo segreto. La popstar ha diversi tatuaggi come i dadi rosa sul suo polso sinistro, ma ha anche un tatuaggio che per la posizione è sempre nascosto. Il tattoo si trova infatti dietro al suo collo: una parte del corpo solitamente coperta dai capelli. Ed è il suo preferito.

Lo ha rivelato proprio la 39enne condividendo una foto su Instagram. Nell’immagine, Britney appare super in forma con indosso un favoloso costume rosa fluo, girata di spalle raccoglie i capelli per mostrare il tatuaggio: una frase in ebraico che significa "guarigione". "Il rosa acceso fa risaltare la mia abbronzatura", ha scritto Britney nella didascalia della foto. "Hai mai visto il tatuaggio sulla mia nuca? È ebraico, è una lingua scritta al contrario! Dice 'Mem Hey Shin' e significa guarigione! È il mio tatuaggio preferito ma ironia della sorte non lo vedete mai".