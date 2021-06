Jennifer Lopez, la foto del bacio con Ben Affleck fa il giro del mondo

Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finalmente scattato il primo bacio pubblico. Lo riferisce il New York Post, che ha immortalato il fatidico momento romantico, ponendo fine ad ogni dubbio: i Bennifer fanno sul serio. La coppia è stata fotografata in un ristorante a Malibù insieme a tutta la famiglia di lei riunita per festeggiare i 50 anni della sorella di Jennifer, Linda. Un bacio che i due si sono scambiati davanti a tutta la famiglia di Jlo riunita per una cena organizzata dalla stessa popstar e attrice per la sorella. Un evento familiare quindi a cui ha partecipato anche l'attore, a riprova che alla famiglia Jlo (ri)appartiene anche lui. La loro relazione è stata molto turbolenta, la coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2004, ma è scoppiata.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2 — New York Post (@nypost) June 14, 2021