Drake, il nuovo album entro la fine dell’estate

Alla domanda sulla data di uscita del nuovo album, Drake ha detto di non aver ancora stabilito un giorno preciso, ma ha confermato che il progetto vedrà la luce prima della fine dell’estate. Il sesto album in studio di Drake sarebbe dovuto uscire a gennaio. Proprio in quel periodo il rapper ha confermato, attraverso le sue Instagram stories, che la release sarebbe stata posticipata a data da destinarsi. "Avevo intenzione di pubblicare il mio album questo mese, ma tra l’intervento chirurgico e la riabilitazione, le mie energie sono state dedicata al recupero. Sono felice di essere tornato in piedi e di sentirmi alla grande, concentrato sull’album, ma CLB non uscirà a gennaio". Questo è quanto detto da Drake su Instagram all’inizio dell’anno. Ma ora l'attesa sembra davvero terminata.