Cesare Cremonini debutta alla regia con un film su Lucio Dalla

"Sono felice e onorato per questa fiducia e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della musica italiana. Grazie a tutti", così Cesare Cremonini annuncia sui social il suo debutto alla regia di un film su Lucio Dalla: "Continuo a lavorare al nuovo album che mi porterà in Tour per #CremoniniSTADI2022", scrive il cantante, che precisa però: "Sono anche nati nuovi progetti, che finalmente posso raccontarvi! Tenderstories e Papaya Records saranno i produttori di un film dedicato a #LucioDalla, di cui sarò autore del soggetto e regista". Chi meglio di un cantautore poteva raccontare...un grande cantautore?. Il cantautore bolognese, impegnato nella scrittura del nuovo album e alla vigilia del grande ritorno negli stadi italiani che lo vedrà protagonista nel 2022, sta da tempo lavorando all'opera che affronterà alcuni momenti della carriera artistica di Dalla.

