Il New York Times: i Maneskin possono conquistare il mondo?

I Maneskin possono conquistare il mondo? Se lo chiede il "New York Times" in un lungo articolo dedicato alla rock band italiana che dopo aver vinto all'ultima edizione del Festival di Sanremo con "Zitti e buoni" ha trionfato con lo stesso brano, rappresentando l'Italia, alla 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. "Ad oggi - scrive il quotidiano americano - la canzone è stata in streaming su Spotify per oltre cento milioni di volte. Con oltre 18 milioni di ascoltatori la scorsa settimana, i Maneskin hanno fatto meglio dei Foo Fighters o di Kings of Leon nello stesso periodo". Il NYT aggiunge anche che solitamente gli artisti che partecipano all'Eurovision scompaiono dalla scena appena la manifestazione finisce, in controtendenza i Maneskin stanno costruendo sulla fama guadagnata e hanno ottenuto interesse nazionale diventano una rara storia di successo a lungo termine di Eurovision.

Maneskin, the Italian rock band that won Eurovision, has found fans around the world since its powerhouse performance at the competition in May.



The band hopes to become something rare: a long-term Eurovision success story.https://t.co/ikZwEqGUx8 pic.twitter.com/CauDWI0Vsw