Sfera Ebbasta e Blanco hanno scritto una hit

Le voci di Sfera Ebbasta e Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, artista rivelazione classe 2003 grazie a "La canzone nostra" con Salmo, si ritrovano insieme in “Mi fai impazzire”, in uscita oggi. Sfera Ebbasta e Blanco negli scorsi giorni avevano scritto sotto alle rispettive foto una frase criptica, la stessa per entrambi: “La prossima è tosta”. Solo supposizioni fino alla pubblicazione nelle ultime ore di un teaser, diverso per i due profili, con l'ufficializzazione della collaborazione. Blanco, giovanissimo artista bresciano, si è fatto notare lo scorso anno con la pubblicazione di tre singoli, “Belladonna (Addieu)”, “Notti in bianco” e “Ladro di fiori”, con il secondo in evidenza per numero di streaming elevatissimo sulle piattaforme digitali. Nel 2021 esce il quarto singolo “Paraocchi”. Dopo la collaborazione con Mace e Salmo per “La canzone nostra” e quella con Madame insieme in “Tutti muoiono”, Blanco è pronto per un'altra collaborazione di peso. Il brano ha un ritmo scalpitante e si candida a essere una nuova grande hit.