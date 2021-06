Britney Spears potrebbe non tornare mai più su un palco

Britney Spears ha rivelato di non essere sicura se tornerà mai sul palco. Lo ha fatto pubblicando un nuovo video su Instagram. La Spears ha risposto alle domande che apparentemente sono state inviate dai fan sulla piattaforma, inclusa una che chiedeva se si sentiva pronta per esibirsi di nuovo o se lo farà mai. "Non ne ho idea", ha risposto Spears. “Mi sto divertendo in questo momento. Sono in una fase di transizione nella mia vita e mi sto divertendo, quindi è tutto".

Tra pochi giorni (23 giugno), la stessa Spears si rivolgerà alla corte in un'udienza relativa al suo controverso caso di tutela. La Spears partecipa raramente alle udienze in tribunale e deve ancora commentare pubblicamente la questione legale. La prossima data del tribunale segue una petizione presentata a marzo dall'avvocato della Spears, Samuel Ingham, a nome della popstar, per far rimuovere definitivamente suo padre, Jamie Spears, come suo tutore. Il caso della tutela ha ricevuto ampia attenzione da parte dei media dopo l'uscita del documentario "Framing Britney Spears". La Spears in precedenza aveva condannato pubblicamente il documentario, così come quelli simili in uscita, dicendo che "sono così ipocriti... criticano i media e poi fanno la stessa cosa".