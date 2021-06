Billie Eilish : "Dovete stare zitti, 'Your Power' non parla del mio ex"

Nel documentario "The World's a Little Blurry", Billie Eilish si è aperta su molti aspetti della sua vita, inclusa la sua precedente relazione con Brandon Adams aka 7:AMP. Quindi, quando la cantautrice ha pubblicato "Your Power" ad aprile, il primo singolo del suo prossimo album, e il testo parlava di una relazione tossica, in molti hanno pensato che si riferisse proprio a lui.

Ora, però, la 18enne ha voluto mettere le cose in chiaro in una nuova intervista con Rolling Stone. Parlando delle speculazioni su "Your Power", Billie ha detto alla rivista, che "tutti devono stare zitti". Ha spiegato che il documentario "era un microscopico, minuscolo pezzettino di quella relazione", aggiungendo, "nessuno sa niente di tutto questo. Vorrei solo che le persone potessero semplicemente fermarsi a vedere le cose e non dover dire sempre delle cose". Tuttavia, Billie ha svelato che le canzoni del suo secondo album in uscita il 30 luglio, "Happier Than Ever" sono "più oneste" di quelle del debutto "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" che erano "quasi tutte immaginarie".