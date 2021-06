Madame e la polemica su chi chiede foto in momenti inopportuni

Madame è finita al centro di un dibattito per un suo post: uno sfogo rispetto ad una persona che le aveva chiesto una foto in un momento inopportuno. Nel tweet dell'artista, poi cancellato, si leggeva: "Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto, o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 ore solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni".

Poi ha chiarito ulteriormente con una serie di stories su Instagram in cui spiega il suo punto di vista: distinguendo tra i fan e il loro rapporto con l'artista - "Un rapporto sacro e personale", che Madame dice di avere provato a riassumere nei pochi caratteri di Twitter - e il rispetto: "Un fan non mi interromperebbe mai mentre sto mangiando con la mia famiglia. In quel momento non sono Madame, non sto lavorando ma sono figlia di mia madre, sorella di mio fratello e figlia di mio padre".