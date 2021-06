Maneskin, Damiano salva Victoria che sta per essere investita

Il video in cui il frontman dei Maneskin Damiano David aiuta la bassista Victoria De Angelis è diventato virale. La rock band si trova infatti ad Amsterdam per promuovere l'album. Appena scesa dall'auto Victoria si è intrattenuta troppo sulla corsia dedicata agli scooter e alle biciclette e ha rischiato di essere investita. Per sua fortuna è intervenuto Damiano come si vede nel video. I Maneskin stanno vivendo un momento incredibile. Dopo aver conquistato l'Eurovision Song Contest sono entrati nella top ten dei singoli in Gran Bretagna, prima assoluta per un artista e una band italiana. La hit, che ha raggiunto il numero 7 della Uk Singles Chart, è il brano in inglese "I Wanna Be Your Slave".

Non ho bisogno di nessuno nella mia vita se non Damiano David pic.twitter.com/XtMs6KMi2Q — (@__GoodInGoodbye) June 19, 2021