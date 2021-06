Tiziano Ferro celebra 20 anni di carriera

Tiziano Ferro celebra i suoi vent'anni di carriera con una lunga dedica ai suoi fan. In un post sui social, l'artista ricorda il bello e il brutto della sua vita artistica, elencando i "mi dispiace" e "per fortuna", ricordando il suo maestro e la sua "unica città", Latina. "Ho un rapporto strano con il mi dispiace" scrive nel suo messaggio accompagnato da una foto in cui è circondato dai titoli dei suoi successi e la frase "Vent'anni di gratitudine". "Mi dispiace per questo virus e per il fatto che come sempre ne hanno pagato le conseguenze i più deboli. E mi dispiace davvero per chi – durante gli ultimi tempi – ha vissuto tanto dolore".

Qui sotto il testo completo del suo messaggio ai fan: