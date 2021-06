Miley Cyrus celebra il Pride con un concerto speciale

"Stand By You" è il titolo del concerto con cui Miley Cyrus celebrerà il Pride nella giornata di venerdì 25 giugno. Nelle scorse ore Miley, classe 1992, ha svelato i dettagli tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta oltre centotrentacinque milioni di follower. "Un’occasione per festeggiare tutte le sfumature dell’amore": la cantante ha annunciato il concerto rivelandone la locandina e alcuni dettagli. L’evento, in streaming su Peacock, ha avuto luogo sul palco del Ryman Auditorium di Nashville, sua città natale ed è stato registrato. La popstar ha pubblicato una breve anticipazione del concerto mostrando location, outfit e frammenti della serata.

