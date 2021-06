Ghali pubblica un nuovo brano con Liberato e J Lord

E’ uscito il nuovo singolo di Ghali, che vede la collaborazione di Liberato e J Lord. Si tratta del primo lavoro insieme per i tre rapper, due di origine napoletana e uno di origine milanese, che hanno dato vita a “Chiagne ancora“, di cui oltre un milione e mezzo di persone aveva già sentito un pezzo senza saperlo. A dicembre del 2020, infatti, Ghali aveva inserito uno spoiler alla fine del videoclip del brano “1993”: in auto ascoltava con gli amici una canzone che iniziava con le parole “Lei sa che sono il king del quartiere, sa che ho delle hit in cantiere".

Oggi scopriamo essere il primo verso di “Chiagne ancora”, prodotto da Ava e di cui Ghali ha detto: “Avevamo una strofa quasi freestyle e non sapevamo come proseguire. Quando ho chiuso gli occhi mi sono immaginato una voce: J Lord, artista napoletano che avevo scoperto da un po’. Abbiamo lavorato il brano da grandi artisti, incontrandoci e limando più volte le strofe come se fosse un pezzo di design. Sentito il ritornello mi sono immaginato subito la voce di Liberato, artista che stimo moltissimo. Mi suggestionava questo allineamento dei pianeti fra Baggio e Napoli”.