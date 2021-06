Rihanna e A$AP Rocky, un appuntamento romantico

Rihanna e A$AP Rocky sono andati al Barcade, un bar e sala giochi con videogame vintage di Manhattan. Entrambi stilosissimi con dei look super, tutto in rosa per lei, dall'abito con spacco profondo al cappello a secchiello, e tutto in pelle nera per lui, giacca e pantalone, con una t-shirt smanicata bordeaux. All'interno del locale, si sono lasciati andare alle tenerezze, tra baci, abbracci e coccole al bancone del bar. All'uscita, lui le ha prestato la giacca mentre si avviavano verso l'auto ed erano così di buon umore da sorridere e rispondere ai paparazzi. Puoi vedere tutte le immagini qui sul sito del Daily Mail. Lo scorso maggio, A$AP Rocky ha confermato che lui e Rihanna sono una coppia, definendo la cantante: "L'amore della mia vita". Vedendo le immagini è evidente che fra i due ci sia un affiatamento magico.