Britney Spears adesso non si nasconde più: "Scusate se ho fatto finta di stare bene"

Britney Spears ha testimoniato solo un giorno prima presso la Superior Court di Los Angeles nella lunga battaglia legale che la oppone al "padre padrone". La popstar ha rivelato (virtualmente) in aula di essere stata costretta a lavorare contro la sua volontà e che la tutela le ha impedito di sposarsi o di rimuovere il contraccettivo per poter avere un altro bambino. La tutela legale nei suoi confronti è in vigore da 13 anni e ha conferito a un conservatore autorizzato, a una società fiduciaria e a suo padre, Jamie Spears, il controllo della sua proprietà, della carriera, delle cure mediche e di altri aspetti della sua vita personale.

La cantante di "...Baby one more time” ha scritto: "Voglio solo dirvi un piccolo segreto. Credo che come persone tutti noi desideriamo la vita da favola e da quello che ho postato la mia vita sembra essere piuttosto sorprendente". E poi è arrivata al punto: "Sto portando questa situazione all'attenzione della gente perché non voglio pensiate che la mia vita sia perfetta perché non è assolutamente così. Se questa settimana avete letto le notizie su di me, saprete che non è per niente così".

E ancora: "Mi scuso per aver finto di essere stata bene negli ultimi due anni. L'ho fatto per il mio orgoglio ed ero imbarazzata nel condividere quello che mi è successo. Ma onestamente, chi è che non vuole mostrare il proprio profilo Instagram sotto una luce divertente? Che ci crediate o meno, fingere di stare bene mi ha davvero aiutato".