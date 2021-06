Cristiano Malgioglio canta per i diritti Lgbt

Nel Pride Month (il mese dedicato alla comunità Lgbtq+) Cristiano Malgioglio fa ballare con "Tutti Me Miran", brano nato in collaborazione con Evry. Una canzone pop in cui si mescolano coinvolgenti ritmi latini, citazioni ai film Almodovar e ballerini. Sotto la patina spensierata e leggera, però, il brano affronta temi importanti come l'omofobia e l'accettazione di se stessi. "Tutti Me Miran" ha la carica dell'estate, ma guai a chiamarlo tormentone. "I miei non sono tormentoni, c'è sempre un'idea dietro", precisa infatti Malgioglio a "Tv, Sorrisi e Canzoni". "Non mi piacciono i tormentoni e di canzoni estive quest'anno non me ne piace neanche una".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)