Maneskin, primi in classifica negli Stati Uniti

Dopo avere trionfato al festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con la canzone "Zitti e buoni", hanno recentemente scalato la classifica di vendita in Gran Bretagna con "I wanna be your slave" entrando nella Top Ten, evento più unico che raro per una rock band italiana.

La marcia del quartetto romano non si ferma e si è lanciata all'assalto del mercato degli Stati Uniti e, secondo quanto riporta la testata Billboard, che patrocina le varie chart a stelle e strisce, "I wanna be your slave" ha trovato un ottimo riscontro anche oltre Atlantico andando a occupare la prima posizione della classifica dedicata ai brani hard rock, la Billboard Hot Hard Rock Songs, risultato garantitogli da oltre due milioni di stream. "I Wanna Be Your Slave" si distingue inoltre nella chart Global Excl. U.S., una classifica che conteggia i dati del mondo escludendo quelli degli Stati Uniti. Ma non finisce qui, Damiano e soci sono anche 25esimi nella classifica Alternative.