Maneskin: bacio gay tra Damiano e il chitarrista alla tv polacca

Bacio gay tra Damiano David e Thomas Raggi dei Maneskin. Il cantante e il chitarrista della band romana, ospite stasera con "I wanna be your slave" alla tv polacca dell'evento Polsat SuperHit Festiwal 2021, dove i quattro giovani musicisti sono stati premiati dal cantante Michal Szpak per il Disco d'oro conquistato nel mercato polacco con la canzone, si sono baciati in bocca durante la loro performance. Un modo per rimarcare la loro vicinanza alla comunità LGBTQ+ nel giorno del Pride, l'evento che celebra in tutto il mondo i diritti della comunità, come spiegato anche sui social: "Tutti dovrebbero essere liberi di poterlo fare senza paura. L'amore non è mai sbagliato", hanno scritto Damiano e soci rilanciando la clip del bacio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)