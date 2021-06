Maneskin: Simon Cowell non sarà il nuovo manager

Dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, i Maneskin hanno conquistato l’Eurovision Song Contest 2021, facendo vincere la manifestazione all’Italia dopo più di 30 anni. Da quel momento per gli ex concorrenti di X Factor si sono spalancate le porte non solo dell’Europa, ma del mondo intero. Qualche settimana fa tuttavia i Maneskin hanno annunciato la fine della loro collaborazione con Marta Donà, da anni loro storica manager A quel punto ci si è chiesto chi avrebbe preso il suo posto e chi avrebbe guidato la band da ora in poi. Inaspettatamente qualche giorno fa si è così mormorato che a sostituire la Donà sarebbe stato niente meno che Simon Cowell, inventore di X Factor. Il gossip ha così fatto il giro del mondo intero, e così qualche ora fa Damiano e gli altri membri hanno finalmente fatto chiarezza sulla questione. Gli artisti durante la partecipazione al Polsat SuperHit Festiwal 2021, un noto evento in Polonia, hanno confermato che Cowell non sarà il nuovo manager del gruppo e hanno così smentito i rumors.

| Måneskin confirmed that Simon Cowell will NOT be their manager. pic.twitter.com/cx1sJkhUjm — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) June 28, 2021