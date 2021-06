Rihanna ha coperto il tatuaggio dedicato a Drake

Nel 2016, quando i due facevano coppia fissa riempiendo le pagine dei giornali di gossip, Rihanna e Drake aggiungono un nuovo tatuaggio sulla loro pelle: uno squalo identico a stampa mimetica, lei sulla caviglia, mentre lui sull'avambraccio. Ma ora sembra che lo squalo di Rih non ci sia più e che l'abbia coperto con un nuovo tatuaggio.

A dare il via al caso dell'inchiostro mancante è stato People, che ha pubblicato delle recenti foto di Rihanna in giro per New York insieme al nuovo fidanzato A$AP Rocky. Rih è stata fotografata in città con un vestito rosa e sandali con cinturino alla caviglia in pelle di serpente, la rivista ha ingrandito gli scatti e sorpresa: al posto dello squalo c'è ora una corona a incorniciare la caviglia della 33enne. Drake e Rihanna si sono frequentati (e hanno collaborato musicalmente) per una manciata di anni, ma sembra che i due non siano più vicini. Nel 2018, Rihanna aveva detto a Vogue che i due non erano amici e da allora Drake ha smesso di seguirla su Instagram.