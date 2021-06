I Gorillaz hanno annunciato un concerto in Italia che si preannuncia come imperdibile. La band "virtuale" di Damon Albarn si esibirà all'Arena di Verona martedì 5 luglio 2022 per l'unica tappa italiana del loro tour. Nel corso della serata presenteranno i brani del loro ultimo album "Song Machine" alternati ai successi del passato che hanno costellato la loro carriera. I biglietti per il concerto saranno disponibili in pre-sale esclusiva sul sito VirginRadio.it dalle ore 10.00 del 2 luglio alle ore 23.59 del 4 luglio; mentre la vendita generale su www.dalessandroegalli.com inizierà dalle ore 10.00 del 5 luglio. I Gorillaz sono formati dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal chitarrista Noodle e dal batterista Russel Hobbs. Creata da Damon Albarn e Jamie Hewlett, la band si è imposta sulla scena con l'album di debutto omonimo nel 2001.