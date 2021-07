105 Mi Casa speciale Billie Eilish: l'intervista esclusiva il 30 luglio

Venerdì 30 luglio non perderti lo speciale appuntamento di 105 Mi Casa con Billie Eilish!

Un'intervista ESCLUSIVA insieme a Max Brigante, dopo l'esclusivo evento del 29 luglio con Mondadori, in cui Max Brigante si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con l’artista coinvolgendo alcuni dei fan collegati per i quali sarà possibile intervenire in tempo reale per porre la propria domanda a Billie Eilish.

Appuntamento il 3o luglio dalle ore 20 on air, sul canale 157 del digitale terrestre e online, sui nostri social!