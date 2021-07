Kim Kardashian e Kate Moss sono a Roma. Con loro Mario Dedivanovic e Chris Appleton, il make up artist e il parrucchiere di fiducia di Kim. Appleton ha condiviso su Instagram una serie di stories davanti alla Fontana di Trevi, in Piazza di Spagna e nella Cappella Sistina, scrivendo: “Roma sta diventando velocemente una delle mie città preferite: storia e panorami mozzafiato”. Kim e Kate Mosso hanno visitato San Pietro e i Musei Vaticani: una con un abito bianco attillato e trasparente, l’altra con un look più sobrio, con spalle coperte e giacca nera. “Non preoccupatevi, ho rispetto il dress code e mi sono coperta dentro alla Basilica di San Pietro e alla Cappella Sistina”, ha scritto Kim.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)