Enrique Iglesias è tornato per farci ballare

Enrique Iglesias è tornato con una canzone inedita intitolata "Me Pasé", realizzata in collaborazione con Farruko, artista tra i massimi esponenti del reggaeton. Il brano è accompagnato da un video ufficiale diretto Alejandro Pérez - già regista di "Bailando", "Súbeme La Radio" e "Duele el Corazón" - ed è stato gira to sulle splendide spiagge paradisiache in El Portillo a Samaná nella Repubblica Dominicana. "Me Pasé" è un anticipo del nuovo album in studio di Enrique Iglesias in uscita a settembre 2021. Il 25 dello stesso mese, il cantante darà il via da Las Vegas al suo tour nordamericano insieme a Ricky Martin.