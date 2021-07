Lo sfogo di Ultimo, senza concerti da due anni

L'ultimo concerto due anni fa, il 4 luglio 2019. Ultimo si sfoga su Instagram, ricordando le emozioni del live all'Olimpico. Vuole tornare alla musica dal vivo. "Non voglio vivere di soli ricordi. Per questo, da due anni a questa parte, l'emozione legata a questo giorno si trasforma in malinconia. Una parte di me pensa al mio primo Stadio Olimpico, l’altra al mio ultimo concerto. Quel 4 luglio 2019 rimbomba dentro di me ogni mattina. Se avessi saputo che sarebbe passato cosi tanto tempo non sarei mai sceso da quel palco. Mi manca leggere l’emozione nei vostri occhi, mi manca dare tutto me stesso per rendere indimenticabile ogni concerto. Poi però guardo avanti e la testa è già al 2022, al tour. Ci aspettano 15 stadi. La vita non può levarceli, non lo accetterei. È un risultato che abbiamo raggiunto insieme: con le mie canzoni e con tutto il vostro supporto. Preparatevi, perché io sono pronto. Non voglio vivere di soli ricordi. Io voglio vivere sul palco".

