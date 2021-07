Tiziano Ferro nella giuria dei Grammy Awards

Tiziano Ferro è stato nominato membro della Grammy Academy, la commissione che sceglie i candidati per i Grammy Awards e i vincitori dei premi, i più ambiti in assoluto nel mondo della musica. Il cantautore di Latina, che negli anni è riuscito a costruirsi una carriera anche oltreoceano, collezionando con i suoi dischi e le sue canzoni successi nell'America Latina e collaborando con autori di canzoni e protagonisti della musica statunitense (da Kelly Rowland a John Legend, passando per gli OneRepublic), lo annuncia con un post sui suoi canali social ufficiali: "Da oggi sono membro votante della Grammy Academy. Mi sento investito da infinita emozione ed enorme senso di responsabilità. Grazie. Voterò con la passione e la coscienza di chi ha dedicato tutta la vita alla musica", ha scritto. Fino ad oggi era solamente uno l'italiano nella giuria, il compositore e direttore d'orchestra Gabriele Ciampi.

