Billie Eilish annuncia il nuovo singolo "NDA"

"NDA" è il titolo della nuova canzone dell'artista che si è affermata come un vero e proprio fenomeno mediatico. Billie Eilish ha annunciato l’uscita del brano tramite un post sul profilo Instagram. La cantante ha svelato che venerdì 9 luglio arriverà "NDA", il cui videoclip ufficiale verrà distribuito nella stessa giornata. "NDA" è il quinto singolo estratto dall’album dopo "Your Power", "My Future", "Lost Cause" e "Therefore I Am", quest’ultimo certificato con un disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie. Il 30 luglio 2021 Billie Eilish farà l'atteso comeback sul mercato con il nuovo album "Happier Than Ever", in uscita a distanza di circa due anni da "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

