Cesare Cremonini svela dettagli sul nuovo album

Un messaggio sul suo profilo Twitter, un modo per aggiornare i fan sul nuovo disco. “Ho un nuovo album bellissimo fra le mani. Come un quadro le canzoni nascendo mostrano figure che non immaginavi, a marzo ho trovato il suo centro, la figura centrale”. Cesare Cremonini ha poi aggiunto: “È stato il momento più importante. Ancora mi aspetto sorprese”. "Cremonini 2C2C - The Best Of" è l’ultimo progetto discografico dell’artista che nel corso degli anni si è imposto come uno dei protagonisti assoluti nel mondo delle sette note. In attesa di vederlo tornare sul palco con il tour Cremonini Stadi 2022, il cantante bolognese ha voluto riscaldare il cuore dei fan con questo messaggio.

Ho un nuovo album bellissimo fra le mani. Come un quadro le canzoni nascendo mostrano figure che non immaginavi, a Marzo ho trovato il suo centro, la figura centrale. È stato il momento più importante. Ancora mi aspetto sorprese. ❤️ — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) July 5, 2021