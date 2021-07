Dua Lipa sbarca al cinema

Dopo il successo del suo ultimo album "Future nostalgia", contenente le hit "Don't start now", "Physical", "Break my heart", "Hallucinate" e "Levitating", la 25enne popstar di origini kosovare, Dua Lipa, punta a crescere ancora. Affiancando alla musica anche il cinema. Dua Lipa reciterà in "Argylle", il nuovo film di Matthew Vaughn, insieme a Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Henry Cavill, Catherine O'Hara e l'ex wrestler John Cena.

Non solo: la popstar ha anche composto le musiche della colonna sonora della pellicola, che è una spy story che racconta di una spia che gira il mondo e affronta avventure. Dovrebbe trattarsi di una trilogia che si svilupperà, dopo il primo episodio, con altri due film, girati tra gli Stati Uniti, Londra e varie locations in giro per il mondo.

Le riprese del film cominceranno questo agosto in Europa. Matthew Vaughn ha diretto film come "X-Men - L'inizio", "Kingsman" e prodotto - tra gli altri - anche "Rocketman" di Dexter Fletcher, il biopic che nel 2019 ha raccontato sul grande schermo la scalata al successo di Elton John, più di 190 milioni di dollari di incassi a livello mondiale.