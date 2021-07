Jennifer Lopez super sexy nel suo nuovo video

Un nuovo video di una super sexy Jennifer Lopez. Balletti, sculettate, mossette provocanti: la diva del pop latino torna con "Cambia el paso", tra reggaeton e dancehall, in duetto con la nuova star del genere, Rauw Alejandro. Il videoclip è un omaggio alle forme e alla sensualità della 51enne (portati in modo incredibile) cantante, attrice, ballerina, imprenditrice e showgirl americana. Il video è diretto da Jessy Terrero, regista dominicano di videoclip musicali già al fianco di - tra gli altri - Sean Paul, 50 Cent, Chris Brown, Don Omar, Enrique Iglesias, Wisin & Yandel. Per Jennifer Lopez ha diretto, prima del video del singolo "Cambia el paso", che in un giorno ha superato i 2 milioni di visualizzazioni complessive su YouTube, anche quelli di "Follow the leader", "Live it up", "Adrenalina", "I luh ya papi", "Pa' ti". Il video ha per protagonista naturalmente la popstar, che prima balla per le strade di Miami Beach, dove è stata girata la clip, e poi non manca di farsi un bagno al mare.