Mancini come Damiano dei Maneskin: il meme spopola sul web

Il web, a volte, sa essere uno spazio divertente e unico: Roberto Mancini viene rappresentato come Damiano dei Maneskin dopo la vittoria della band all'Eurovision Song Contest. Il meme, basato su un fotomontaggio, è uno dei più condivisi in queste ore sui social, per festeggiare la vittoria dell'Italia agli Europei 2020. L'immagine in questione è quella di Damiano che sorride dietro il bancone della sala stampa dell'Ahoy Arena di Rotterdam, che lo scorso 22 maggio ha ospitato la finale dell'Eurovision Song Contest, dopo il trionfo della sua band con "Zitti e buoni": a petto nudo, con la bottiglia di spumante in mano e la gamba messa prepotentemente sul tavolo. Solo che al posto di Damiano, stavolta, c'è Mancini, il ct che ha guidato gli azzurri fino alla vittoria degli Europei 2020 a Wembley, contro l'Inghilterra.