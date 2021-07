Drake ha affittato un intero stadio per una cena romantica

Drake ha affittato un intero stadio e ha portato lì a cena colei che sarebbe la sua nuova la fidanzata: secondo TMZ, si tratta della modella Johanna Leia. Lo stadio in questione è il Dodger Stadium di Los Angeles, il terzo stadio di baseball più antico della Major League e dove gioca la squadra dei Los Angeles Dodgers. Il Dodger Stadium può ospitare 56.000 persone ma - approfittando del fatto che la squadra di casa era impegnata nello scontro in trasferta con i Miami Marlins - quella sera era tutto per Drake e Johanna.

I paparazzi li hanno fotografati con l'aiuto di un elicottero mentre cenavano e puoi vedere le immagini qui sul profilo Twitter PopCrave. Johanna Leia ha 40 anni, cinque più dell'artista, ed è una modella influencer e imprenditrice. È nota oltreoceano per aver partecipato al reality "Bringing Up Ballers, sulla vita di cinque donne con business propri e madri di future stelle NBA.