Al Bano canta in chiesa per un matrimonio e la curia si infuria

Un'esibizione musicale di Al Bano ha scatenato l'ira della curia. Il vescovo di Andria ha polemizzato contro l'artista, che aveva regalato la propria presenza canora, sulle note dell'Ave Maria di Gounod, a una coppia di conoscenti che si sono sposati nella cattedrale del comune pugliese. Dopo che le immagini della performance del cantante di Ciellino San Marco sono circolate online. Monsignor Luigi Mansi ha tuonato: "La chiesa non è un palcoscenico".

Il vescovo, dopo aver visto quanto accaduto, ha deciso di dire la sua in aperta polemica e in una nota ha fatto sapere: "A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro. Inoltre si fa presente che i sacerdoti hanno il compito di verificare il rispetto di tali norme, visto che gli organizzatori potrebbero anche non conoscerle, perché non si ripetano più episodi di questo genere".