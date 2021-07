Ed Sheeran parla in italiano con Benji

Ed Sheeran sta imparando la nostra lingua. "Ho una casa in Italia e ogni volta che vengo in vacanza, i locali mi dicono: 'Non hai ancora imparato l'italiano?'. E io: 'Lo farò, lo farò'" ha detto in un'intervista radiofonica, come riporta il The Sun. "Quindi ho deciso che lo avrei fatto, un'ora al giorno e lo sto studiando da dieci mesi", ha sottolineato la popstar.

Ed Sheeran ha continuato raccontando che il passato remoto gli sta dando qualche problema e che ha sempre avuto difficoltà nell'imparare le lingue: "Sono a quel punto ed è una lingua completamente nuova. A scuola, ho fallito in tedesco e ho fallito in francese, non ho mai imparato davvero le lingue. Ho passato gli ultimi dieci anni girando il mondo parlando in inglese e sentendomi un po' in imbarazzo a essere in tutte quelle meravigliose nazioni e non essere in grado di comunicare, quindi ora è davvero bello. È come una chiave che ti fa aprire una porta e improvvisamente questo intero mondo si apre davanti a te", ha concluso. Ed Sheeran ha recentemente dato una dimostrazione del suo italiano parlando con Benji Mascolo: guarda all'inizio del video qui sotto.