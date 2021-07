Billie Eilish fra le nomination musicali degli Emmy

La musica c'è ed è sempre protagonista. Come sempre i premi della Academy of Television Arts and Sciences hanno molte categorie dedicate a questo mondo, ben più di quelle del loro corrispettivo cinematografico, gli Oscar (che si limitano a canzone, colonna sonora e un paio di categorie tecniche).

Quest'anno, a contendersi i premi che verranno assegnati il 19 settembre a Los Angeles ci sono anche produzioni di artisti in categorie non strettamente musicale: Billie Eilish per il documentario "The World's A Little Blurry" (Apple TV) è in lizza per 4 categorie, mente "David Byrne: American Utopia" (HBO), tratto dallo spettacolo di Broadway. Nomination anche per le canzoni dello speciale di Bo Burnham "Inside" di Netflix. Sei nomination anche per "The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart" (HBO) e i documentari del New York Times "Framing Britney Spears" e "Tina". Questo l'annuncio delle nomination: